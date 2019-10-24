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  3. Fenerbahçe'ye Kosovalı sol bek

Fenerbahçe'ye Kosovalı sol bek

Fenerbahçe'ye Kosovalı sol bek

F.Bahçe uzun süredir takip ettiği Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj’la yakından ilgileniyor

AKŞAM

İNGİLİZLER’E göre F.Bahçe yeni sezonda sözleşmesi bitecek olan Isla’nın yerine Kosovalı sağ bek Florent Hadergjonaj getirmek istiyor. İngiltere’de Huddersfield’te forma giyen ve sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu kulübün de satmaya sıcak baktığı bildirildi. Fenerbahçe kısa süre içinde transferi sonlandırmak istiyor. Geçen sezon takımıyla Premier Lig’de 24 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon da Championship’te 9 müsabakada görev aldı, bir de asist yaptı.

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