Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 20 yıldır mağlup edemiyor

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.
- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.
Beşiktaş Yönetimi, yapılacak bağış kampanyasından elde edilecek geliri, anlaşmalı bankalar el koymadan Sportif A.Ş’ye kaynak olarak kullanmak için formül arıyor. Şu aşamada çıkış yolu yok.
Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.
Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.
SAKATLIĞI sebebiyle 3-4 hafta forma giyemeyecek Lemina’yla ilgili flaş bir karar alındı.
Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.
Ali Sami Yen 1905 Derneği’nin açılışına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz derbi ile ilgili açıklamalarda bulundu.