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  • Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 20 yıldır mağlup edemiyor
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:15
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 11:15

Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 20 yıldır mağlup edemiyor

Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Kadıköy'de rakibini 20 yıldır mağlup edemiyor

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Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

- Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.

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