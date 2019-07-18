Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi

AKŞAM

FENERBAHÇE, Kolarov için yeniden harekete geçebilir. Roma Sportif Direktörü Petrachi’nin açıklamaları, heyecan yarattı. Stoperde sadece Jesus ve Fazio’nun kaldığını belirten Petrachi, “Defansı güçlendirmemiz gerek” dedi. Fonseca’nın, zorunluluktan Kolarov’u stoperde oynattığını açıklayan sportif direktör, “Gerçek bölgesinin orası olmadığını biliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından savunmaya ilk takviyesini gerçekleştiren Roma, Atalanta’dan Mancini’yi kadrosuna kattı. Sol beke Spinazzola takviyesini yapan İtalyan temsilcisinde, Kolorav’un şansı azalıyor. Petrachi, gitmek isteyen futbolculara 15 günlük tesislerdeki ilk etap çalışmaların ardından gerekli kolaylığı sağlayacaklarını da belirtti.