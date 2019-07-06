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  3. Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi... Roma transfere izin verdi

Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi... Roma transfere izin verdi

Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi... Roma transfere izin verdi

Garry Rodrigues'de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, İtalya devini de ikna etti. Kolarov'un ayrılık kararına daha fazla direnemeyen Roma, bonservis inadından caydı.

Kabus gibi bir sezonun ardından sil baştan kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe transferde vites yükseltti.

Emre Belözoğlu ve Max Kruse'nin yanı sıra, Allahyar ve Murat Sağlam gibi iki genç isimle anlaşan sarı-lacivertliler, önceki akşam Garry Rodrigues'in işini bitirirken gaza biraz daha bastı.

Genç kabiliyet Altay Bayındır için Ankaragücü'yle el sıkışan Fenerbahçe'nin asıl hamlesi İtalya operasyonu oldu. Haziran ayında İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferi kulübü Roma'nın bonservis talebine takılan Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'un önü açıldı.

33 yaşındaki sol bek için 5 milyon avro talep eden Roma, Juventus'tan Leonardo Spinazzola'yı transfer edince dengeler bozuldu.

Bir taşla iki kuş

Roma'nın bonservis talebinin yanı sıra, teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın "Sana ihtiyacım var. Yerin garanti" sözleriyle bekleme kararı alan Kolarov, Spinzzola transferinin ardından kulübüne rest çekti. 

Sırp yıldızın ayrılmakta ısrarlı olması sonucu Roma da bonservis talebini gevşetti. Fenerbahçe'nin 2,5 milyon avroluk teklifini biraz daha yukarı çekmesini talep eden İtalyan ekibi 3 milyonu kabul etti. Sol bek dışında sol stoper olarak da görev yapabilen Kolarov'un kısa süre içinde İstanbul'da olacağı ve Topuk Yaylası'ndaki kampa yetişeceği öğrenildi. Bu transfer Fenerbahçe'yi ekstra stoper yükünde de kurtaracak. Sarı-lacivertliler, artık tek bir stoper alarak savunma operasyonunu noktalayacak.

(Türkiye)

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