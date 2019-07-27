Fenerbahçe'ye Kjaer'den sonra ikinci Viking: Zanka

Sarı-Lacivertliler’deki stoper ihtiyacı, hazırlık maçlarında net bir şekilde görüldü. Yönetim, bu sorunu bir an önce çözmek için yoğun mesai harcıyor. Gündemin ilk sırasında yer alan Simon Kjaer için görüşmeler devam ediyor. Danimarka medyasına göre yıldız savunmacının kiralık olarak Fenerbahçe’ye dönmesi an meselesi. Yönetim, bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Kjaer’in imzasıyla yetinmeye hiç niyeti yok!
3.5 milyon Euro
Fenerbahçe, Kjaer’in milli takımdan arkadaşı Zanka’nın da peşinde. Premier Lig’den düşen Huddersfield formasını giyen 29 yaşındaki stoper, İngiliz ekibinden ayrılacak. Lacivert-Beyazlılar’ın 3.5 milyon Euro talep ettiği Zanka için Kanarya’nın devrede olduğu öğrenildi. Asıl adı Mathias Jorgensen olan başarılı savunmacının da Fenerbahçe’ye sıcak baktığı kaydedildi. Yönetim eğer planladığı transferleri gerçekleştirebilirse, yeni sezonda savunmasına Viking duvarı örmüş olacak.
(Fanatik)
Kasımpaşa, Mustafa Pektemek ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'nın Avusturya kampına katıldı.
CİMBOM, Radamel Falcao’ya yoğunlaşırken ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!
Savunmanın sağını Douglas’la güçlendiren Beşiktaş, stoper transferi için de 3 ismi listesine aldı.
Belçika’nın Genk kulübüyle bir süredir Samatta transferi için pazarlık halinde olan Galatasaray’ın, 26 yaşındaki golcüyü 6 aydır takip ettiği, Terim’in milli maç için Tanzanya’ya bile temsilci gönderdiği öğrenildi.
Ünlü spor gazetesi L’Equipe, sportif direktör Comolli’nin Saint Etienne’in ön liberosu Yann M’Vila ile görüşüp ona 3 milyon euro ve bonuslar içeren 4 yıllık bir teklifte bulunduğunu iddia etti. 29 yaşındaki savunma oyuncusuna West Ham da talip.
Galatasaray'da Emre Mor belirsizliği sürüyor...