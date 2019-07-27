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aksam.com.tr
  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07
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  • 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:07

Fenerbahçe'ye Kjaer'den sonra ikinci Viking: Zanka

Fenerbahçe'ye Kjaer'den sonra ikinci Viking: Zanka

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Fenerbahçe, Simon Kjaer’i 1 yıllığına kiralamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Kjaer’in vatandaşı Zanka’yı da kadroya katıp defansa Viking duvarı örmek istiyor!

Sarı-Lacivertliler’deki stoper ihtiyacı, hazırlık maçlarında net bir şekilde görüldü. Yönetim, bu sorunu bir an önce çözmek için yoğun mesai harcıyor. Gündemin ilk sırasında yer alan Simon Kjaer için görüşmeler devam ediyor. Danimarka medyasına göre yıldız savunmacının kiralık olarak Fenerbahçe’ye dönmesi an meselesi. Yönetim, bu transferi bir an önce bitirmek istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’in Kjaer’in imzasıyla yetinmeye hiç niyeti yok!

3.5 milyon Euro

Fenerbahçe, Kjaer’in milli takımdan arkadaşı Zanka’nın da peşinde. Premier Lig’den düşen Huddersfield formasını giyen 29 yaşındaki stoper, İngiliz ekibinden ayrılacak. Lacivert-Beyazlılar’ın 3.5 milyon Euro talep ettiği Zanka için Kanarya’nın devrede olduğu öğrenildi. Asıl adı Mathias Jorgensen olan başarılı savunmacının da Fenerbahçe’ye sıcak baktığı kaydedildi. Yönetim eğer planladığı transferleri gerçekleştirebilirse, yeni sezonda savunmasına Viking duvarı örmüş olacak.

(Fanatik)

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