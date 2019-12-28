Juan Mata, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi

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Devre arası transfer sezonunda birkaç küçük dokunuşla kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’ye menajerler aracılığıyla sürpriz bir teklif geldi.

FENERBAHÇE'YE JUAN MATA TEKLİFİ

Bu sezon Ole Gunnar Solskajer’in fazla forma şansı vermediği, genelde rotasyon oyuncusu olarak kullandığı Juan Mata’nın Ocak ayında Manchester United’dan ayrılacağı öğrenilirken, Comolli’ye yakın bazı menajerlerin 31 yaşındaki yıldızı Fenerbahçe’ye önerdikleri ortaya çıktı. 10 numaralı bölgeyi Max Kruse’yle kapatan, Alman oyuncudan istatistik anlamında olumlu sinyaller alan (11 maçta 2 gol 5 asist) sarı lacivertlilerin Mata teklifine vereceği yanıt merakla beklenirken İspanyol sol ayağın Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

6 yıldır Manchester United forması giyen ve 34 kez İspanya Milli Takımı’na seçilen Juan Mata bu sezon 1 gol 2 asist yaparken, astronomik transferler yapmaya hazırlanan ‘Kırmızı Şeytanların’ tecrübeli orta saha oyuncusuna ‘kendine takım bul’ dediği bildirildi.