Fenerbahçe'ye Isla'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin Şilili sağ bek oyuncusu Mauricio Isla, bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık geçirdi.
Başarılı savunma oyuncusunun sakatlığının ardından yapılan kontrollerde üst ön adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Sakatlığının ardından tedavisine başlanan Isla'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yıldız oyuncunun yerine 24 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşmasında Murat Sağlam'ın forma giymesi bekleniyor.
VICTOR MOSES DA SAKATLANMIŞTI
Fenerbahçe'de Victor Moses, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanarak kenara gelmişti.
Nijeryalı oyuncunun da üst adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiş, kontrollerinin ardından sahalardan 5 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.
Mauricio Isla, Victor Moses'tan sonra Fenerbahçe'de sakatlanan ikinci oyuncu oldu.
Fenerbahçe'nin sağ bek oyuncusu Muricio Isla, antrenmanda sakatlandı.
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