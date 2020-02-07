Fenerbahçe'ye Hasan Ali müjdesi

SPOR GÜNDEMİ

Belhanda'dan Ruslar'a ret! Belhanda'dan Ruslar'a ret! Alanyaspor karşılaşmasındaki performansıyla bir kez daha tartışılan Belhanda, Rus ekipleri Spartak Moskova ve Rubin Kazan’dan gelen teklifleri geri çevirdi. Rusya’da transfer dönemi 21 Şubat’ta bitiyor.

Sivasspor Antalyaspor'dan avantajı kaptı Sivasspor Antalyaspor'dan avantajı kaptı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor - Sivasspor maçı 0-0 sona erdi.

Vedat Muriqi'nin talipleri her geçen gün artıyor! Vedat Muriqi'nin talipleri her geçen gün artıyor! Tottenham ve Burnley’in ardından A.Villa ile Monaco da Vedat Muriqi ile ilgilenmeye başladı. Hollanda basınına göre de başarılı golcünün satışından F.Bahçe 35 milyon euro gelir bekliyor

Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç sözleşmeyi kaptı Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç sözleşmeyi kaptı TÜRKİYE Kupası’nda 5, Süper Lig’de 4 maça çıkan ve toplam 9 gol kaydeden Mevlüt Erdinç ile yeni sözleşme üzerinden de görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, 32 yaşındaki milli futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Rıza Çalımbay'dan TFF'ye fikstür tepkisi Rıza Çalımbay'dan TFF'ye fikstür tepkisi Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, TFF'nin fikstür ayarlamalarını eleştirdi.