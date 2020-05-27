Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası

SPOR GÜNDEMİ

100 milyonluk ayrılık! 100 milyonluk ayrılık! Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.

Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı Fransız basını: Trabzonspor, üç büyükleri solladı Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.

Adam öldürmekten yargılama Adam öldürmekten yargılama Premier Lig kulüpleri maçlar oynandığı sırada Kovid-19'dan bir oyuncunun hayatını kaybetmesi halinde ‘adam öldürmekten' yargılanabilir.

Vedat Muriqi operasyonu Vedat Muriqi operasyonu Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

Hedefe odaklanmalıyız Hedefe odaklanmalıyız Sergen Yalçın, güzel anları birlikte yaşamak için hedefe odaklanmaları gerektiğini söyledi.