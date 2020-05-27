Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası

AKŞAM
Bu sezon Kasımpaşa’ya kiralanan ve 6 maçta oynayan Kosovalı oyuncu göze batan bir performans sergilemedi.
Öte yandan Slovacko’da forma giyen Fener’in eski oyuncusu Kadlec, şöyle konuştu: “Fenerbahçe’deki ilk yılımda şampiyon oldum. İstanbul’u yeniden görmek isterim. Taraftarlar dönmem için bana mesaj atıyorlar.”
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
Premier Lig kulüpleri maçlar oynandığı sırada Kovid-19'dan bir oyuncunun hayatını kaybetmesi halinde ‘adam öldürmekten' yargılanabilir.
Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
Sergen Yalçın, güzel anları birlikte yaşamak için hedefe odaklanmaları gerektiğini söyledi.
Türkiye, koronavirüs salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçiş sürecine yavaş yavaş giriyor. “8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması” yarın Okmeydanı'nda resmen başlayacak.