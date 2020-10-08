Fenerbahçe'ye forma satışından 27.5 milyon TL

Yaz dönemini 18 transferle kapatan ve bu alanda şampiyon olan Fenerbahçe yeni sezon forma satışında dün itibariyle 95 bin rakamını geride bıraktı.
Sarı-lacivertliler 289 TL'den satılan formalardan yaklaşık 27.5 milyon TL gelir elde etti.
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.
Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor.
Kara Kartal'ın son transferi Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk idmanına dün çıktı. Kondisyon ağırlıklı çalışıp çift kaleye katılan an 28 yaşındaki sağ kanat, takımla en iyi şekilde hazırlanıp 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'e geçmeyi hedefliyor.