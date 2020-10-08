Fenerbahçe'ye forma satışından 27.5 milyon TL

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu Galatasaray'da yeni başkan adayı belli oldu Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Ağaoğlu döneminde Trabzonpor'a 26 yabancı Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.

Zanka'nın gidiş sebebi belli oldu Zanka'nın gidiş sebebi belli oldu Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.

Fatih Terim'in 'sağ kolu' ile yollar ayrılıyor Fatih Terim'in 'sağ kolu' ile yollar ayrılıyor Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.

Galatasaray'a yıldız oyuncularından büyük müjde Galatasaray'a yıldız oyuncularından büyük müjde Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor.