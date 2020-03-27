Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! 'Ferdi'nin parasını ödeyeceksiniz'

Ferdi Kadıoğlu’nun eski kulübü NEC Nigmegen’e 750 bin Euro bonservis bedeli borcu olan F.Bahçe’ye FIFA’dan kötü haber geldi...
NEC’in idari direktörü Wilco van Schaik, 1.4 milyon Euro bonservis bedelinin 750 bin Euro’luk kısmını 10 aydır tahsil edemediklerini belirterek “10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu durum artık kabul edilemez duruma geldi. FIFA kararını verdi ve F.Bahçe’den de itiraz gelmedi” ifadelerini kullandı.
(Hürriyet)
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
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Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...
Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.
Genç futbolcunun eski kulübü NEC'in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe'den de itiraz gelmedi. 750 bin Euro'nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.
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