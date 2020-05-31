Fenerbahçe'ye eski futbolcularından büyük şok

Mali sıkıntılarla boğuşan Fenerbahçe, eski futbolcuların hukuksal olarak köşeye sıkıştırmasıyla beklemediği bir darbe yedi. Sarı-Lacivertliler, eski futbolcuların alacakları konusunda köşeye sıkıştı ve önemli miktarlarda ödemeler yapmak zorunda kaldı.

Mali olarak zor günler geçiren Fenerbahçe, eski futbolcuların alacakları konusunda köşeye sıkıştı ve bunları ödemek zorunda kaldı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Kovid-19 salgınıyla birlikte büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Sponsorların ödemeleri geciktirmesi, ligin durması ve buna bağlı olarak neredeyse tüm gelirlerin kesilmesi gibi konularla baş etmek için çalışan Fenerbahçe için, tam da bu sıkıntıların ortasında eski futbolcuların alacaklarının ödenmesi yükümlülüğü doğdu.

Geçen sezon göreve gelen yönetim takımda revizyona gitmiş, birçok isimle yollar ayrılmıştı. Ancak bu isimlerin çoğunun önceki dönemlerden ciddi alacakları bulunuyordu.

Bu paraların ödemesi yaklaşık 1.5 yıl boyunca bir şekilde ertelendi. Hem yeni kadro kurmak hem de transfer yapmak için önceki yönetimden kalan ödemeler son ana kadar bekletilse de, kulübün en sıkıntılı olduğu noktada bu ödemelerin yapılması gerekti. Sarı-lacivertli eski yabancı futbolcular haklarını hukuki olarak aradı.

Kulüplerin UEFA Lisansı başvurularında geçmişe dönük borcunun kapatılması zorunluluğu karşısında bu isimlere ödemelerin tamamı yapıldı.

Skrtel, Neustadter’in yanı sıra, yeni yönetim döneminde kadroya katılan Benzia gibi isimlere 3 milyon euronun üzerinde alacakları ödendi.

Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'dan jest

Geçen sezon takımdan ayrılan Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı gibi yerli isimlerin de alacakları bulunuyordu. Bu isimler ise eski dönem alacaklarını taksitler halinde almayı kabul etti. Böylece ikili, eski kulüplerinin korona dönemindeki sıkışıklığından faydalanmadı ve sarı-lacivertlilerin işlerini kolaylaştırdı.