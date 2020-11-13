Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber

Yapılan açıklamada Ekvador Milli Takım kadrosunda bulunan Valencia'nın sabah saatlerinde ateş şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. Henüz koronavirüs olup olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmayan Valencia'nın durumunun takip edildiği ve her ihtimale karşı kadronun dışında tutulduğu ifade ediliyor.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 18 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Sarı-siyahlı takımda yaklaşık 3 ay önce, 16 futbolcusunda da koronavirüs tespit edilmişti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu'nda Kamerun, Mozambik'i 4-1 mağlup etti. Kamerun'un 2 golünü Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar kaydetti.
Formula 1, İstanbul'da düzenlenecek olan yarışının tanıtım görüntüleri yayınlandı.
Galatasaray'da yönetim kurulu kararıyla alınan ve 19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan erken seçim zor girmiş durumda.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeIN Sports'a verdiği röportajda Sergen Yalçın'ın ayrılık haberlerine tepki gösterdi ve "Sergen Yalçın ile yola devam ediyoruz" dedi. Çebi, Cenk Tosun'un transferine ve yabancı hakem konusuna açık kapı bıraktı.
Hırvatistan maçında koronavirüslü Vida ile temas kurulmasından şüphelenilerek covid testi yapılan Milli takımımızdan sevindiren haber.