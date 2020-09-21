Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'nun eli değdi!

Milliyet

Futbolculuğundaki ustalığı yönetim kısmına da taşıyan Emre Belözoğlu arka arkaya imzalarla şimdiden sezona damga vurdu.

Şimdiye kadar 13 oyuncuyu kadrosuna katan ve sadece 5.7 milyon euro bonservis ödeyen sarı-lacivertliler, satışlardan 24.5 milyon euro kazandı. Direkt şampiyonluk yarışındaki rakiplerini etkileyen transferlerde Belözoğlu faktörü ortaya çıktı.

Transfer döneminde Fenerbahçe rüzgarı dikkat çekiyor. Şimdiye kadar 13 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, kadrosunu sil baştan değiştirdi. Özellikle son 2 yılda gelen sportif başarısızlıkların ardından futbol aklı oluşturmak isteyen Başkan Ali Koç, görevi Emre Belözoğlu'na bıraktı.

Futbolculuğu boyunca başarıları, kariyeri ve yetenekleriyle her zaman farkını hissettiren Belözoğlu, yönetim kısmında da hızlı bir giriş yaptı.Hem yurt içi hem de yurt dışı transferlerinde Belözoğlu, birbirinden önemli hamlelere imza attı. 13 futbolcu transfer edilirken bonservis için sadece 5.7 milyon euro harcandı.

KAR: 19,8 MİLYON EURO

Muriqi ve Jailson'un satışlarından ise 24.5 milyon euro kazanıldı. 19.8 milyon euroluk bir kar elde eden sarı-lacivertliler, ekonomik anlamda da başarılı işler yaptı. Ancak esas olarak direkt şampiyonluk yarışındaki rakiplerin hedefindeki isimler ya da rakiplerin kadrosundaki önemli oyuncuların alınmasıyla oldu. Galatasaray'ın istediği Mert Hakan Yandaş ve Beşiktaş'ın talip olduğu Nazım Sangare transferlerinde bu durum görüldü. Yine Sosa, Novak, Caner Erkin ve Gökhan Gönül gibi Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yıldızları kadroya dahil edildi.

Emre Belözoğlu, transfer döneminde hem ekonomiyi düşündü hem rakiplerine karşı avantaj sağladı hem de kadro mühendisliği üzerinde durdu. Her mevkii için alternatifli bir kadro çalışması yapıldı. Mert Hakan Yandaş ve Nazım Sangare gibi isimler Emre Belözoğlu'na karşı olan sevgi ve saygılarıyla Fenerbahçe'ye transfer olma yolunda karar verdi.

TRANSFERLER SÜRECEK

Fenerbahçe'de transferler devam edecek. 5 Ekim günü bitecek transfer dönemine kadar sarı-lacivertlilerde hareketli günler yaşanacak.Ancak ilk hedef gelecek hafta Galatasaray'a karşı oynanacak derbiye forvetleri yetiştirmek. Bu nedenle yoğun bir mesai halen daha devam ediyor.Fenerbahçe'de en az 4 transferin daha takıma katılması bekleniyor. 2 forvet, bir kanat oyuncusu ve bir stoperle daha anlaşma yoluna gidilecek.

AYRILIK BİLETLERİ

Sarı-lacivertlilerde kadroda giden isimler de devam edecek. Şimdiye kadar Tolgay, Mevlüt, Alper, Hasan Ali, M.Ekici, Zajc, Jailson, Muriç, Falette gibi isimlerle vedalaşan Fenerbahçe'de daha başka oyuncuların da ayrılması bekleniyor.