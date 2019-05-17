Fenerbahçe'ye Cillessen transferinde dev rakip

Fenerbahçe'nin kaleci transferi için Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Jasper Cillessen ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Benfica'dan transfer teklifi alan Hollandalı kalecinin son talibi İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United oldu.

İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre Manchester United henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı David De Gea'nın yerine Barcelona'dan Jasper Cillessen'ı transfer etmek istiyor.

DE GEA KRİZİNE SOLSKJAER MÜDAHALESİ

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, De Gea'nın maaşı konusundaki anlaşmazlığa müdahale etmeye çalışırken, sözleşmedeki çıkmaz çözülemedi. Barcelona'da Marc-Andre Ter Stegen'in yedeği durumuna düşen Jasper Cillessen, De Gea krizinin ayrılıkla sonuçlanması halinde Manchester United formasına bir adım daha yaklaşacak.

"TATİLDEN SONRA YENİ BİR KULÜP BULACAĞIM"

Cillessen geçtiğimiz günlerde "İlk önce tatile çıkacağım. Sonra da oynayabileceğim yeni bir kulüp bulmayı umuyorum çünkü oynamak istiyorum." açıklamasıyla ayrılığını ilan etti. Kiralama formülüyle devrede olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin bu transferdeki şansı oldukça azaldı.

(Futbol Arena)