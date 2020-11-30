Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Luiz Gustavo'dan

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Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu Yer siyah gök beyaz! Beşiktaş, zafer sarhoşu Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Beşiktaşlı oyuncular deplasman tribününe yürüyerek sevinç yaşadı.

Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4 Kadıköy saltanatı yıkıldı! 3-4 Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.

'Aboubakar bana öyle bir vurdu ki...' 'Aboubakar bana öyle bir vurdu ki...' 'Aboubakar bana öyle bir vurdu ki...'

Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor?' Kadıköy'de gergin anlar: 'Mert Hakan sana ne oluyor?' Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.

Derbinin hakemi 5 pozisyonda tartışıldı Derbinin hakemi 5 pozisyonda tartışıldı Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği derbi son zamanların en çok konuşulan derbisi olurken bu durumdan hakem de nasibini aldı.