Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Luiz Gustavo'dan

Beşiktaş derbisi öncesinde ligde 3 sarı kartı bulunan ve mücadeleye ceza sınırında başlayan Gustavo, 63. dakikada sarı kart gördü.
33 yaşındaki oyuncu, haftaya Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Beşiktaşlı oyuncular deplasman tribününe yürüyerek sevinç yaşadı.
Haftanın maçı bugün Ülker Stadı'nda oynanacak. Erol Bulut, Fenerbahçe ile ilk derbi galibiyetini almak, Sergen Yalçın ise uzun yıllardır gelen kazanamama serisini kırmak istiyor. İki takımda da önemli eksikler var.
'Aboubakar bana öyle bir vurdu ki...'
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın 4. hakeme tepki göstererek "Benim atağımı niye kesiyorsun" dedi. Mert Hakan Yandaş'ın da gelmesinin ardından saha kenarı karıştı.
Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettiği derbi son zamanların en çok konuşulan derbisi olurken bu durumdan hakem de nasibini aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.