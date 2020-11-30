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aksam.com.tr
  • 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:20
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Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Luiz Gustavo'dan

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Luiz Gustavo'dan

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Luiz Gustavo, cezalı duruma düştü.

Beşiktaş derbisi öncesinde ligde 3 sarı kartı bulunan ve mücadeleye ceza sınırında başlayan Gustavo, 63. dakikada sarı kart gördü.

33 yaşındaki oyuncu, haftaya Yukatel Denizlispor deplasmanında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Ülker Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli Ozan Tufan ile Beşiktaşlı oyuncu Valentin Rosier arasında gerginlik yaşandı.

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