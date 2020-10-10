Fenerbahçe'ye bilenen Göztepe, çabukluk ve pas çalıştı

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte milli takımlarda bulunan Lamine Gassama ile İrfan Can Eğribayat'ın katılmadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Kubilay Sönmez ile Stefano Napoleoni takımdan ayrı idman yaptı.
Göztepe, yarın saat 16.30'da Adnan Süvari Tesisleri'nde Menemenspor ile yapacağı müsabakayla hazırlıklarına devam edecek.
Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Almanya'yla oynanan hazırlık maçında göz dolduran Efecan Karaca'yı Rusya maçında ilk 11'de sahaya sürecek.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.
Transfere en çok parayı İngilizler harcadı. Biz ise 13. sırada yer aldık. Ligimizde mücadele eden 21 takım toplamda 33.24 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Süper Lig, İngiltere alt ligi Championship, İtalya Serie B ve La Liga 2'nin gerisinde kaldı. En çok bonservis ödemesi ise Fenerbahçe'ye ait.
Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.
Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”
Geçtiğimiz sezon Hannover 96'yı 16'ncı sırada alarak ligi 6'ncı sırada tamamlayan, Türkiye ve Almanya'da adından söz ettiren Türk teknik direktör Kenan Koçak, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.