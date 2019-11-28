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Fenerbahçe'ye Bernard Mensah transferinden kötü haber

Fenerbahçe'ye Bernard Mensah transferinden kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Bernard Mensah’ın Fenerbahçe’ye gideceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kayseri Olau Gazetesi'nin haberine göre; Süper Lig’in ilk kadın başkanı olan ve bugün futbolculara 5.5 Milyon TL dağıtarak, yüzleri güldüren Gözbaşı, “Yalan haberlere inanmayın. Mensah bizim, bizimle kalacak” ifadesini kullandı.

Öte yandan Bernard Mesah ile ilgili Kayserispor'dan yapılan resmi açıklamada "Bazı haber kaynaklarında yer alan Futbolcumuz Bernard Mensah’ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmesi yönünde çıkan haberler gerçek dışıdır. Taraftarlarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini rica ederiz." denildi.


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