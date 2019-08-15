Fenerbahçe'ye Batshuayi transferinden kötü haber! Yıldız oyuncu Roma'ya transfer oluyor

TM Dijital Haber Merkezi
Vedat Muric transferiyle forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü Michy Batshuayi'yi gündemine almış, Belçikalı yıldız için Chelsea'nin kapısını çalmıştı.
Michy Batshuayi Roma'ya gidiyor
Kariyerinde daha önce B.Dortmund, Valencia ve C.Palace gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Batshuayi'nin Chelsea'de geri planda kalması 'Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir' seçeneğini akıllara getirirken, 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e sıcak bakmadığı ve Roma'ya transfer olacağı öğrenildi. Franck Lampard'ın kadrosunda düşünmediği, Giroud'la Tamy Abraham'ı kullanacağı bir takımda kendisine yer bulamayan Michy Batshuayi'nin Serie A'ya gideceği ifade edilirken, Paulo Fonseca'nın yıldız golcüyü Patrik Schick'in yerine tercih edeceği bildirildi.
Geride bıraktığımız sezon Valencia, C.Palace formalarıyla 36 maçta görev alan Belçikalı santrafor 9 gol atarken, 26 kez milli olan oyuncu 2014 yılında Marsilya'ya transfer olduğunda 'Yeni Drogba' yakıştırmaları almıştı.
Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.
Galatasaray'ın KAP'a bildirdiği N'Zonzi için Roma taraftarları Monchi'ye ateş püskürdü.
Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Denizlispor deplasmanında takımının yanında olamayacak.
Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.
Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Arturo Vidal, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızı, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.