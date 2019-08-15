Fenerbahçe'ye Batshuayi transferinden kötü haber! Yıldız oyuncu Roma'ya transfer oluyor

Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu iddia edilen yıldız golcü Michy Batshuayi Roma'ya transfer oluyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Vedat Muric transferiyle forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü Michy Batshuayi'yi gündemine almış, Belçikalı yıldız için Chelsea'nin kapısını çalmıştı.

Michy Batshuayi Roma'ya gidiyor

Kariyerinde daha önce B.Dortmund, Valencia ve C.Palace gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Batshuayi'nin Chelsea'de geri planda kalması 'Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelebilir' seçeneğini akıllara getirirken, 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e sıcak bakmadığı ve Roma'ya transfer olacağı öğrenildi. Franck Lampard'ın kadrosunda düşünmediği, Giroud'la Tamy Abraham'ı kullanacağı bir takımda kendisine yer bulamayan Michy Batshuayi'nin Serie A'ya gideceği ifade edilirken, Paulo Fonseca'nın yıldız golcüyü Patrik Schick'in yerine tercih edeceği bildirildi.

Geride bıraktığımız sezon Valencia, C.Palace formalarıyla 36 maçta görev alan Belçikalı santrafor 9 gol atarken, 26 kez milli olan oyuncu 2014 yılında Marsilya'ya transfer olduğunda 'Yeni Drogba' yakıştırmaları almıştı.