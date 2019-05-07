'Fenerbahçe'ye Avupa'dan men cezası gelebilir'

Akşam Tv'de moderatörlüğünü Enes Özdemir'in yaptığı Hat-Trick programında Akşam Gazetesi editörleri Tamer Ayeri ve Orçun Özateş çarpıcı sorulara yanıt verdi.

Hat-Trick'in bu haftaki konusu Fenerbahçe'ydi... Orçun Özateş ve Tamer Ayeri'nin konuk olduğu Hat-Trick'te Fenerbahçe'nin maki konusu ele alındı. Fener Ol'da toplanan paranın Mayıs ayı sonunda hedeflenen 60 milyon Euro civarında olamayacağını belirten Ayeri, "Fenerbahçe'yi çok zor bir yıl daha bekliyor. Tüm takımların olduğu gibi Fenerbahçe de mali açıdan çok zor durumda. Hedeflenen 60 milyon Euro Mayıs ayı sonuna kadar bulunamayacak görünüyor. UEFA ile yapılan anlaşma gereği bir men cezası gelebilir." ifadelerini kullandı.

Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş de Fenerbahçe'nin men cezası ile karşı karşıya olduğunu belirterek "Şu ana kadar ciddi bir para toplandı fakat bu ay sonuna kadar 60 milyon Euro zarar karşılanamaz. Muhtemel bir ceza kapıda. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılması şart ve bunun için de en yakın hedef Galatasaray'ın Türkiye Kupası şampiyonluğu sonrası 5'incilik hedefi. Fakat bu da çok kolay görünmüyor" ifadelerini kullandı.