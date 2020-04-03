Fenerbahçe'ye Avrupa müjdesi! UEFA'nın kararı bayram havası estirdi

UEFA'dan çıkan kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair playdeki esneklik kararları Fenerbahçe'yi rahatlattı. Daha bir ay önce kara kara Avrupa kupalarına katılım formülü arayan sarı-lacivertliler nefes aldı.

Fenerbahçe’de Avrupa kupaları konusunda derin bir nefes alındı. Milliyet'in haberine göre; UEFA’dan önceki gün çıkan, ‘kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair play konularındaki esneklik’ kararları sonrası sarı-lacivertliler rahatladı. Henüz bir ay önce başkan Ali Koç ve yöneticiler, 31 Mart’taki kulüp lisans koşullarıyla ilgili kara kara düşünüyordu. Özellikle bütçenin denkleşmesi ve finansal fair play kurallarına uyma zorunluluğu nedeniyle adeta ekonomik bir mücadele veriliyordu.

Ancak koronavirüs sebebiyle tüm dünyada yaşanan olağanüstü koşullar sonrası UEFA’dan esneklik kararı geldi. Gelecek sezon yani 2020-21 sezonu için Avrupa kupalarına herhangi bir kriter olmadan katılım fırsatını bulan Fenerbahçe, bu şansı kaçırmak istemiyor.

Şu an ligde 7. sırada olan Fenerbahçe’nin en azından ilk 5’i zorlaması önem taşıyor. Ayrıca Türkiye Kupası’nda yarı finalde Trabzonspor’la 2-1’lik yenilginin rövanşında karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, kupayı kazanarak da doğrudan Avrupa Ligi gruplarına katılım hakkını arayacak. Lisans koşullarının askıya alınmasıyla transfer çalışmaları ve teknik direktör arayışlarındaki maddi konularda da bir nebze rahat hareket etme imkanı doğacak.

Şampiyonlar Ligi uzak

Fenerbahçe’nin UEFA’dan gelen kulüp lisans koşullarının askıya alınması kararı sonrası en büyük şanssızlığı ligdeki durumu oldu. Şu anda ilk 2’den uzak olan ve şampiyonluk yarışından koptuğu için zirvede kalıp doğrudan Devler Ligi’ne gitme fırsatı olmayan sarı-lacivertliler, önemli bir maddi imkanı kaçırdı. Avrupa kupalarına giderken herhangi bir kritere takılma ihtimali olmayan F.Bahçe, şu anda sadece Avrupa Ligi iddiası taşıyor. Şampiyonlar Ligi gelirlerine çok ihtiyacı olan Fenerbahçe’de bu fırsatın kaçması ise üzüntü yarattı.

(Milliyet)