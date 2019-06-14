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Fenerbahçe'ye asla gitmem

Fenerbahçe'ye asla gitmem

Al Hilal forması giyen G.Saray’ın eski forveti Gomis, “Fenerbahçe’den bana bir teklif gelmedi. Ancak gelse bile Galatasaray’ın geleneksel rakibine asla gitmem” şeklinde konuştu.

AKŞAM

TATİLİNİ Seyşel Adaları’nda geçiren G.Saray’ın eski golcüsü Gomis, basında çıkan Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi. Al Hilal Kulübü’nde forma giyen Fransız futbolcu, “2020’ye kadar Al Hilal’le sözleşmem var. Şimdiye kadar herhangi bir teklif almadım. Fenerbahçe haberlerini ben de okuyorum. Ancak böyle bir seçenek benim için mümkün değil. Ben Galatasaraylıyım ve kulübün geleneksel rakibinde kesinlikle oynamam” şeklinde konuştu. Bafetimbi Gomis, sözlerini şöyle sürdürdü: Ailem ve ben Riyad’da harika bir yıl geçirdik. Ne yazık ki şampiyon olamadık. Ama önümüzdeki sezonun daha iyi geçeceği konusunda söz verebilirim. Al Hilal’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden tüm takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Harika bir taraftara sahibiz. Dediğim gibi herhangi bir teklif almadım ve mukavelemi Al Hilal Kulübü’nde tamamlayacağım.

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