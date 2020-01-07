Fenerbahçe'ye 'Alan' açıldı

AKŞAM
ARA transferde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yabancı kuralının değiştiği Çin pazarındaki fırsatları iyi kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler’in hemen her transfer döneminde gündemine gelen Alan Carvalhoda, Kanarya’ya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çin basını Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu’nun Brezilyalı oyuncuyu Dubai’de yapılması planlanan kış kampına almayacağını duyurdu. Çinliler, Liu’nin bu konudaki görüşlerini yönetime ilettiğini ve Alan’ın kış kampında takımla birlikte olmayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin Brezilyalı oyuncunun Türkiye’ye gitmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırdığı da ifade edildi.
PARLAK BiR KARiYERi VAR
Çok parlak bir kariyere sahip olan Alan Carvalho’nun, Tianhai takımıyla 31 Aralık itibariyle dolan sözleşmesi, yenilenmemişti. 30 yaşındaki Brezilyalı Ganzu Evergrande takımında 101 maçta 58 gol atıp, 27 de asist yapmış, ardından bir başka Çin takımı Tianjin Tianhai’ye transfer olmuştu. Burada da 27 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans gösteren Alan, hem forvette hem de iki kanatta oynayabiliyor. Brezilyalı oyuncu daha önce Salzburg’ta 129 maçta 93 gol ve 36 asistle göz kamaştıran bir performans göstermişti.
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.