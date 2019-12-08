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  3. Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Fenerbahçe'ye 3 müjde birden!

Serdar, Emre ve Muriç'in Sivas deplasmanında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Rakibini Muriç (2), Gustavo, Ferdi ve Kruse'nin golleriyle 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, 2 maç aradan sonra galip gelerek rahat bir nefes aldı.

Ligin ilk yarısında kalan 3 maçını kayıpsız geçmek isteyen Kanarya, 15. haftada lider Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivas ekibinin 5 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, rakibini devirerek puan farkını 2'ye düşürmek ve zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.

5 Aralık Pazar günü oynanacak Sivasspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçında sakatlıkları nedeniyle oyundan alınan futbolcular Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Formayı kaptıktan sonra gösterdiği istikrarlı performansla beğeni toplayan Serdar Aziz, Gençlerbirliği maçının ikinci yarısına devam edememiş ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı.

SERDAR, EMRE VE VEDAT SİVAS MAÇINA YETİŞECEK

Mücadele sonrası yaptığı açıklamada tedbir amaçlı oyundan alındığını söyleyen tecrübeli stoper, ciddi bir sakatlığı olmadığını söyledi. Serdar Aziz gibi sakatlıkları nedeniyle oyundan alınan Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'in de yapılan kontroller sonrası ciddi bir durumlarının olmadığı ve Sivas deplasmanında forma giyebilecekleri öğrenildi.

3 oyuncu da Gençlerbirliği maçında yaşadıkları adele ağrıları sebebiyle maça devam edememişti. Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi sakatlığı sebebiyle ilk yarıyı kapatan Victor Moses dışında bir eksik bulunmuyor..


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