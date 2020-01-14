  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:00
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 08:32

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Paylaş

Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.

AKŞAM

TFF’NİN belirlediği limitleri aşmasına rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna golcü katmak için çalışmalarını sürdürüyor... Vedat Muriqi’i yedeklemek isteyen Sarı-Lacivertliler aradığı ismi Avusturya’da buldu. Sarı-Kanarya’nın Salzburg’ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha’yla ilgilendiği bildirildi... 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu.

BUNDESLİGA’DA 17 MAÇTA 7 GOL

İki kulüp arasındaki anlaşmayı Avusturya basını da doğruladı... Nachrichten’e açıklamalarda bulunan Red Bull Salzburg Başkanı Siegmund Gruber, “Erling Braut Haaland ve Takumi Minamino takımdan ayrıldı. Daha da ayrılacak isimler var. Mergim Berisha da Fenerbahçe ile görüşüyor” ifadesini kullandı. Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Yasada ağır cezalar bulunuyor

title

'Yöneticiler liyakatli olsun'

title

Gönüllerin Sultanı

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Öncelik forvet
Öncelik forvet

Öncelik forvet

DOMAGOJ Vida’yı istediği iddia edilen Aston Villa, önceliği golcüye verdi.

'Biz de kazanmalıyız'
'Biz de kazanmalıyız'

'Biz de kazanmalıyız'

Beşiktaş’ın her konuda anlaştığı Guilherme için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek net konuştu: “Son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.”

Mert'te son tango
Mert'te son tango

Mert'te son tango

G.Saray, Luyindama’nın yerine kadroya katmak istediği Mert Çetin için Roma’yla görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan basınına göre; Cim Bom, Başkent temsilcisine 850 bin euro kiralama ücreti önerdi.

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü
Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Fenerbahçe'ye 21'lik golcü

Vedat Muriqi’ye Kosovalı partner geliyor. Salzburg Başkanı Gruber, “Takımdan ayrılacak başka oyuncular da var. Mergim Berisha da Fenerbahçe’yle görüşüyor” açıklamasıyla müjdeyi verdi.

Yasada ağır cezalar bulunuyor
Yasada ağır cezalar bulunuyor

Yasada ağır cezalar bulunuyor

Başkanlar borçtan sorumlu olacak. Şike suçundan ceza alanlar ömür boyu spordan men edilecek.

'Yöneticiler liyakatli olsun'
'Yöneticiler liyakatli olsun'

'Yöneticiler liyakatli olsun'

Bakan kulüp ile derneklerin ‘mali ve idari’ kurtuluş reçetesini belirledi: “Dernek, kulüplerin idari, mali disiplini yakalamaları için, liyakat sahibi kimselerin yönetim kadrolarına dahil edilmesi gerekir. Mevcut yapıyla kulüplerimizin, faaliyetlerini sürdürmeleri mümkün görünmüyor.”

Gönüllerin Sultanı
Gönüllerin Sultanı

Gönüllerin Sultanı

Olimpiyat vizesi olan ‘Filenin Sultanları’ havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.