Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı

Kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe eşleşti.

ZTK 4. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den kupaya bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

EŞLEŞMELER

Gaziantep FK-Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor

Kırklarelispor-Ankaragücü

Bayburt Özel İdare-Bursaspor

Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor

Fatih Karagümrük-Bandırmaspor

Kayserispor-Bayrampaşaspor

Payasspor-Manisa FK

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdarespor

Çankırıspor-Çaykur Rizespor

Altay-Görelespor

Adanaspor-Diyarbekir

Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor

Vanspor-Sancaktepe Belediyespor

Göztepe-Sivas Belediyespor

Niğde Anadolu - Antalyaspor

Kemerspor - Kasımpaşa

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor

BB Erzurumspor-Bodrum Belediyespor

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe