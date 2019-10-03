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  3. Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı

Kura çekiminde Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Tarsus İdman Yurdu ile Fenerbahçe eşleşti.

ZTK 4. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den kupaya bu turda dahil olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

EŞLEŞMELER

Gaziantep FK-Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
Kırklarelispor-Ankaragücü
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Kayserispor-Bayrampaşaspor
Payasspor-Manisa FK
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdarespor
Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Altay-Görelespor
Adanaspor-Diyarbekir
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Vanspor-Sancaktepe Belediyespor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu - Antalyaspor
Kemerspor - Kasımpaşa
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu Spor
BB Erzurumspor-Bodrum Belediyespor
Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe

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