Fenerbahçe'nin zararı 300 milyon lira

Mali açıdan zor günler geçiren Fenerbahçe için corona virüsün faturası şimdiden ağır oldu. Yaklaşık iki aylık süreçte sarı-lacivertliler; döviz kurunun yükselmesi, yayıncı kuruluş ve sponsor ödemelerinin yapılmaması gibi birçok sebepten dolayı zor günler geçiriyor. Salgın öncesi döviz borçlarının Türk Lirası’na çevrilme şansının kaçması da zararı tetikledi. Başkanvekili Burhan Karaçam dövizdeki her 1 liralık artışın kulübe 300 milyon lira zarara yol açtığını söylemişti.
Borç giderek artıyor
Borcunun yüzde 80’i döviz olan sarı-lacivertliler iki aylık süreçte dolar kurunun 6 liralardan 7 liraya kadar yaklaşması sebebiyle yaklaşık 300 milyon lira zarar etti. Daha önce bu borçları Türk Lirası’na çevirme imkanı yüzde 23’lük faiz yüzünden geri çevrilmişti. Dövizin yükselişinin bu faiz oranının altında olacağı öngörüldü. Ancak bu durum gerçekleşemedi. Şu günlerde sarı-lacivertli kulubün kasasına gelir girmezken, tam tersi borç olduğu yerde artıyor.
(Milliyet)
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