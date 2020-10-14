Fenerbahçe'nin yüzü Göztepe deplasmanında gülmüyor

Göztepe, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve 5 puan toplayan Göz-Göz, Süper Lig'e çıktığı 2017-2018 sezonundan bu yana İzmir'de Fenerbahçe'ye geçit vermiyor.
Sarı-kırmızılılar, yıldızlar topluluğu rakibi karşısında son üç yılda sahasında oynadığı üç maçtan birini kazanırken, 2 maçı da beraberlikle noktaladı. Türkiye devler arenasındaki ilk yılında Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalan Göz-Göz, 2018- 2019 sezonunda ise Halil'in attığı golle rakibi 1-0 yenmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon İzmir'deki maçta büyük direnç gösterirken 2-2'lik sonuçla rakibini elinden kaçırmıştı.
Göz-Göz, yaptığı 18 transferle şampiyonluğun en büyük adayı olan F.Bahçe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.
KOZU SAVUNMASI
Sarı-kırmızılılar, ligde ilk 4 haftada kalesinde 4 gol görürken Murat-Atınç-Alpaslan ve Berkan'dan oluşan savunma hattının performansı dikkat çekti. Özellikle Alpaslan ve Atınç hücuma da katkı yaparken ikili attıkları 1'er golle 5 puana etki etti. F.Bahçe karşısında Göztepe'nin savunma dörtlüsü yine yıldız isimlere geçit vermeyecek.
PALUT İNANÇLI
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut kritik maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe karşısında sahada iyi mücadele eden bir Göztepe olacağının sözünü veren Palut, "Kuracağımız oyun stratejisi ve oynayacağımız oyunla birlikte planlarımız, istek ve mücadelemizle Fenerbahçe ile çok iyi bir maç oynamak istiyoruz. Seyircisiz oynayacak olsak bile Fenerbahçe maçını kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.
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