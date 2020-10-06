Fenerbahçe'nin yurt dışı derneklerinden yönetime transfer teşekkürü

DHA

Fenerbahçe yurt dışı dernekleri, transfer döneminde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürerken sarı lacivertli ekip, 2020-21 sezonu için yoğun mesai harcadı. Takımdan 15 oyuncu ile yollar ayrılırken, nokta transferler ile 18 oyuncu sarı lacivertli ekibe dahil edildi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de transfer döneminde 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilirken, 14,6 milyon euro da transfer harcaması yapıldı ve toplamda 8,5 milyon euro transfer karı elde edildi.

Fenerbahçe'nin yurt dışında yer alan dernekleri yapılan çalışmalar ve takıma dahil edilen oyuncular ile ilgili teşekkür mesajı yayımladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de yer alan Washington Fenerbahçeliler Derneği'nin başkanı Erhan Türk fikriyle birlik ve beraberlik olgusu ile harekete geçen derneklerin saat 19.07'de yayımladığı ortak mesajında şu ifadeler yer aldı: "Başkanımız ve yönetimimize teşekkürlerimizle. Transfer dönemindeki bu başarı, bizleri gururlandırdı. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde zor şartlar altında yoğun mesai harcayan başkanımız Ali Koç, yönetim kurulu üyelerimiz ve teknik ekibimize teşekkür ederiz. Umarız 2020-2021 sezonu sonunda şampiyonluğumuzu hep birlikte coşkuyla kutlarız. Sevgi limit tanımaz."

Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk

"BU SEZON ÖZLENEN ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYACAĞIZ"

Washington Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada zor dönemlerden geçildiğini ve hiçbir koşul gözetmeden her zaman Fenerbahçe'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Erhan Türk, "Bizler her zaman Fenerbahçe'ye destek olmak için varız. İyi günde de kötü günde de kulübümüzün hep yanındayız. Bu transfer döneminde şampiyon olacak bir kadro kuran, bunu yaparken de zor şartları lehine çeviren yönetim kurulumuzu gönülden kutluyorum. İnşallah bu sezon camianın özlediği ve hak ettiği şampiyonluğu beraber yaşayacağız. Sevgi limit tanımaz." dedi.