Fenerbahçe'nin yeni transferleri geçen sezonki istatistikleriyle göz kamaştırdı

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı 16 oyuncunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor. Kanarya’nın yeni yıldızları, geride kalan sezonda takımları adına 127 kez ağları havalandırırken, 65 de asist yaptı.
Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, 26 golle Süper Lig’e damga vuran isimlerden biri oldu. Transferin son gününde imzayı atan forvet Kemal Ademi ise Basel formasıyla 15 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı. Yeni transferler arasında asist şampiyonu, Beşiktaş’ta 12 golün hazırlayıcısı olan Caner Erkin.
JOSE SOSA’DAN DOUBLE-DOUBLE
Trabzonspor’da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa ise gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Arjantinli yıldız 11’i gol ve 11’i asist olmak üzere toplamda 22 skor katkısı sağladı.
Bordo-Mavililer’in sol beki Novak ise oynadığı pozisyondan beklenmeyecek bir istatistiğe imza atarak 10 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe’nin 16 yeni transferi geçen sezon toplamda tam 192 skor katkısı sağladı.
(Fanatik)
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