Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas'a özel jet yollandı

Fenerbahçe'nin son gün transferlerinden biri olan Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertli formayı giymeden Yunanistan Milli Takımı'nın kampına katıldı.
Yıldız futbolcu, ülkesinin çarşamba günü Kosova ile Atina'da oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesinde görev bekleyecek.
Pelkas'ın dönüş yolculuğu ise soru işaretiydi. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamaları, tarifeli uçuşları zora soktu. Fenerbahçe Yönetimi harekete geçerek Dimitris Pelkas'ı maçtan hemen sonra Atina'dan İstanbul'a getirmesi için özel bir jet hazırladı.
26 yaşındaki oyuncu bu sayede gecikmeden Fenerbahçe'ye dönüş yapabilecek.
Hes Kablo Kayserispor'un eski futbolcusu Rashad Sadigov, Azerbaycan ordusuna dahil oldu.
Spor kulüpleri arasında halka açık olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, üç aylık bilançolarını açıkladı.
Galatasaray 2 yıl önce Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis'in son taksitini ödemeyen Suudi Arabistan ekibini FIFA'ya şikayet etti.
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Fenerbahçe yönetimi, yeni transfer Dimitris Pelkas'ı Yunanistan-Kosova maçının ardından Atina'dan İstanbul'a getirmesi için özel bir jet hazırladı.