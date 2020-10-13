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aksam.com.tr
  • 13 Ekim 2020 Salı 11:30
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas'a özel jet yollandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas'a özel jet yollandı

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Milliyet

Fenerbahçe yönetimi, yeni transfer Dimitris Pelkas'ı Yunanistan-Kosova maçının ardından Atina'dan İstanbul'a getirmesi için özel bir jet hazırladı.

Fenerbahçe'nin son gün transferlerinden biri olan Dimitris Pelkas, Sarı-Lacivertli formayı giymeden Yunanistan Milli Takımı'nın kampına katıldı.

Yıldız futbolcu, ülkesinin çarşamba günü Kosova ile Atina'da oynayacağı Uluslar Ligi mücadelesinde görev bekleyecek.

Pelkas'ın dönüş yolculuğu ise soru işaretiydi. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki seyahat kısıtlamaları, tarifeli uçuşları zora soktu. Fenerbahçe Yönetimi harekete geçerek Dimitris Pelkas'ı maçtan hemen sonra Atina'dan İstanbul'a getirmesi için özel bir jet hazırladı.

26 yaşındaki oyuncu bu sayede gecikmeden Fenerbahçe'ye dönüş yapabilecek.

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Fenerbahçe yönetiminden Pelkas'a özel jet
Fenerbahçe yönetiminden Pelkas'a özel jet

Fenerbahçe yönetiminden Pelkas'a özel jet

Fenerbahçe yönetimi, yeni transfer Dimitris Pelkas'ı Yunanistan-Kosova maçının ardından Atina'dan İstanbul'a getirmesi için özel bir jet hazırladı.
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