Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, sarı-lacivertli formayla antrenmanlara başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Senegalli futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk çalışmasını yaptı.
Futbol A Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşliğinde ilk olarak tesisleri gezen Cisse, daha sonra özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler 15. transferini Senegalli golcüyle yaptı.
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