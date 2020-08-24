Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'da

Ve Fenerbahçe stoperine kavuştu... Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Mauricio Lemos, İstanbul'a geldi .

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mauricio Lemos, Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Las Palmas forması giyen stoper, kendisini karşılayan personel ile birlikte kendisini kalacağı otele götürecek olan arabaya gitti. 24 yaşındaki Uruguaylı oyuncu daha sonrasında bu araba ile birlikte havalimanından ayrıldı.

Fenerbahçe, Lemos ile son detayları görüştükten sonra oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirecek ve resmi sözleşme imzalayacak.

Sarı-lacivertli kulüp, Uruguaylı stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Lemos, Diego Lugano'nun ardından Fenerbahçe'ye gelmiş ikinci Uruguaylı stoper olacak.

Rubin Kazan ve Las Palmas formaları giyen 24 yaşındaki futbolcu, 1 sezon da kiralık olarak Sassuolo forması giymişti.

2017'DE BARÇA'YI REDDETTİ

Mauricio Lemos, 2017 yılında Barcelona'dan gelen transfer teklifini "Parayı değil, futbolu seçtim. Ben oynamak ve gelişimimi sürdürmek istiyorum. Bu yüzden Barcelona'ya gitmedim" sözleriyle reddettiğini açıklamıştı.

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