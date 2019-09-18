Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo hakkında şok ifadeler: Topal'dan ne farkı var?

Ünlü yorumcular Gustavo'nun Alanya maçı performansını değerlendirirken şok ifadeler kullanıldı...

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Alanyaspor deplasmanında çıktı. Luiz Gustavo'nun performansıyla ilgili ünlü yorumculardan dikkat çeken tespitler geldi.

"BEN NEREYE GELDİM?' DİYE SORMUŞTUR"

Gürcan Bilgiç;

"Kilidi açamamak, sadece Emre eksikliğinden kaynaklanıyorsa, işte o zaman gerçek sıkıntı başlar. Ama Emre'nin sorumluluğunu alan Gustavo'nun ilk resmi maçında "Ben nereye geldim" diye kendisine defalarca sorduğunu tahmin ediyorum. Bu ligi acı bir dersle öğrendi, Emre'nin neden büyük futbolcu olduğunu da anladı muhtemelen."

"GUSTAVO YERİNE SOL BEK ALSAYDIN"

Rıdvan Dilmen

"Luiz Gustavo yerine sol bek alınmalıydı. İyi oyuncu olduğunu ama Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı olmadığını söyledim.

Fenerbahçe 4 mevkide, mevkisinin oyuncusu olmayan oyuncularla oynuyor. Mevkisi olan oyuncu da vasat bir stoper, Zanka. Sen bırak Gustavo'yu mustavoyu. Sol bek alsaydın, sağ tarafı da kurtacaktın. Dirar sağda oynayabiliyor. Hem sol beki, hem sağ beki kurtaracaktın. Gustavo, iyi futbolcu değil mi, 1 maçlık sol bek oynatsaydın"

"İLK MAÇINDA YABANCILIK ÇEKMEDİ"

Ömer Üründül

"Gustavo kaliteli bir oyuncu. İlk maçında da hiç de yabancılık çekmedi."

"MEHMET TOPAL'DAN NE FARKI VAR?"

Sinan Engin

"Bu Luiz Gustavo'nun Mehmet Topal'dan ne farkı var? Mehmet Topal, olsaydı, stoperde Luiz Gustavo'dan daha iyi oynardı. Mehmet Topal bedava gönderildi. Bana göre kadroda tutulabilirdi"