Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, bu gece 23:15'te İstanbul'a inecek

Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı. Kız kardeşi kaçırıldıktan sonra görüşmelere ara veren Ekvadorlu oyuncu, sarı lacivertlilerin teklifine ‘evet’ dedi.
23:15 SULARINDA İSTANBUL HAVALİMANI’NA İNECEK
30 yaşındaki futbolcu, bu gece 23:15 sularında İstanbul Havalimanı’nda olacak. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak olan Enner Valencia, Topuk Yaylası’ndaki kampa katılmayacak.
Geçen sezon Tigres formasıyla 29 maça çıkan Valencia, 2 kez fileleri sarstı ve 5 asist yaptı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Fenerbahçe, Meksika ekibiyle kontratı biten tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti ödemeyecek.
Milli Takım formasıyla 54 maçta 31 gol atan Valencia, Ekvador Milli Takımı tarihinde Agustin Delgado ile birlikte en fazla gol atan iki oyuncudan biri konumunda bulunuyor.
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Fenerbahçe, her konuda anlaşma sağladığı Enner Valencia'ya bu gece kavuşuyor. 30 yaşındaki Ekvadorlu golcü, saat 23:15'te İstanbul Havalimanı'na inecek.