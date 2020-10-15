Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas takımla çalıştı

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda sıkıntılar yaşayan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takımı'mızın İngiltere'yle karşılaştığı maçta Manchester United scoutları tarafından izlendi.

Linnes ve Şener'in yerine geliyor

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.