Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşme detayları ortaya çıktı

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Fenerbahçe'nin Roma'dan kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Arjantinli yıldıza, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 3 milyon euro maaş verecek. İtalyan ekibine ise bonservis bedeli ödenmeyecek.

Transfer döneminde birçok futbolcuyu renklerine bağlayan ve şampiyonluk için iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde olduğu Diego Perotti transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, oyuncunun kendisinin ardından kulübü Roma ile her konuda anlaştı. Transferin mali detayları da belli oldu.



2 YILLIK ANLAŞMA, BONUSLARLA BİRLİKTE YILLIK YAKLAŞIK 3 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Diego Perotti ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Arjantinli 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bonuslarla birlikte senelik yaklaşık 3 milyon Euro (27.3 milyon TL) alacak.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Roma’ya bonservis ödenmeyecek. Resmi sözleşme pazartesi günü imzalanacak.