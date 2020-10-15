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aksam.com.tr
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 10:22
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Antalyaspor maçında sahada

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Antalyaspor maçında sahada

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Dün düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti'nin Süper Lig'deki Göztepe ve Trabzonspor maçlarının ardından Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti sakatlığı nedeniyle şu ana kadar idmana çıkamamıştı. Arjantinli yıldız dün düz koşulara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde kendisine verilen özel programı uygulayan Perotti'nin salon çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.

Ancak tecrübeli yıldızın sahalara dönüşü hemen olmayacak. Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracağı, Antalyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi.

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