Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, Antalyaspor maçında sahada

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti sakatlığı nedeniyle şu ana kadar idmana çıkamamıştı. Arjantinli yıldız dün düz koşulara başladı.
Fizyoterapist eşliğinde kendisine verilen özel programı uygulayan Perotti'nin salon çalışmalarını da sürdürdüğü belirtildi.
Ancak tecrübeli yıldızın sahalara dönüşü hemen olmayacak. Perotti'nin Göztepe ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracağı, Antalyaspor önünde forma giyebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın genç forveti Cyle Larin'in Amerika'ya transfer kapısı kapandı.
Galatasaraylı süper star Radamel Falcao, Şili ile oynanan maçta son dakikada attığı golle Kolombiya'yı ipten aldı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan ile Türk Telekom Stadı'nda 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu. Üzgün olduklarını söyleyen Güneş, “Bugün takım olarak hem kötü oynadık hem de iyi oynadık” dedi.
Sırbistan'ın teknik patronu Ljubisa Tumbakovic, 2-2 sona eren Türkiye maçını değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 4. maçların ardından 3 puanla 3. sırada yer aldı.