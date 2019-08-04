Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sezon hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Deniz Türüç'ün, takımla ilk çalışmasını yaptığı belirtildi.
Sarı-lacivertli futbolcuların, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahada pas antrenmanı yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.
Trabzonspor, Crystal Palace'tan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'ün kiralık transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper takviyesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen son isim Ömer Toprak oldu. Borussia Dortmund, tecrübeli savunmacıyı Sarı-Lacivertlilere önerdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao, gelen teklifler ve geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye Leicester City’den kötü haber geldi. Sarı-Lacivertliler, Çağlar Söyüncü için Premier Lig ekibinden olumsuz cevap aldı.
İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin muhabiri Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, Milan’ın gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuyu isteyen bir diğer takım ise Leipzig.
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...
Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.