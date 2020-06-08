Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü Ömer Üründül açıkladı

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.

Ömer Üründül konuyla ilgili şöyle konuştu:



“ALİ KOÇ YÖNETİMİ İLK BÜYÜK YANLIŞINI COCU TERCİHİYLE YAPTI”

“Fenerbahçe yönetimi ilk büyük yanlışını iyice düşünüp analiz etmedikleri için Hollandalı teknik adam Phillip Cocu tercihiyle yaptılar.

“COCU’DAN SONRA ERSUN YANAL TERCİHİ DE YANLIŞTI”

Yollar Cocu ile ayrıldıktan sonra başkan Ali Koç daha önce 'Ersun Yanal olmaz' diye beyan etmesine rağmen taraftar baskısı altında kalarak Yanal'ı göreve getirmek zorunda kalmıştı. Bana göre bu da bir başka yanlıştı. O da başarısız oldu.

Tabii Ersun Yanal ile yollar ayrıldıktan sonraki süreçte ince eleyip sık dokumak mecburiyetinde kalan yönetim, seçimde zorlandı.

Zaten o dönemde de istenilen düzeyde bir teknik direktör bulmak da mümkün değildi. Sonrasında da araya pandemi girdi. İş bugünlere kaldı.

“ARKADAŞIMA ‘FENERBAHÇE KİMİ GETİRECEK?’ DİYE SORDUM”

Bu arada futbol dünyasına yakın bir arkadaşım bana Fenerbahçe'nin teknik direktörü konusunda esprili bir yanıt verdi.

Ben kendisine 'Fenerbahçe hâlâ hoca alamadı. Acaba kimi getirecek’ diye sordum. O da 'Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu var' diye yanıt verdi. Belki de arkadaşım gibi başkan Ali Koç ve yönetim kurulu da böyle düşünüyordur.

“YABANCI OLMAZSA EROL BULUT’A YÖNELİRLER”

Ne olursa olsun, eninde sonunda yeni sezona yeni bir teknik adamla girileceği kesin. Bana göre istedikleri ölçüde, kafalarına yatan yabancı hoca bulamazlarsa Erol Bulut'a yönelirler.”

(Sabah)