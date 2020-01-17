Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin yerine Emre Belözoğlu gelecek

Fenerbahçe yönetimi, Damien Comolli’nin ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar sportif direktör getirmeyi düşünmüyor. EURO 2020 sonrası ise bu görev için ilk teklif, futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu’na yapılacak.

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Damien Comolli’nin görevden ayrılmasının ardından, Fenerbahçe Yönetimi izleyeceği yol haritasını belirledi. Ali Koç, sezon sonuna kadar yeni bir sportif direktör getirmeyi planlamıyor. Başkan, Falette ve Rodriguez transferlerinde süreci yöneten isim olan yönetici Selahattin Baki’yi Samandıra’da görevlendirecek. Baki, sezon sonuna kadar futbolun başındaki kişi olacak. Yönetimle Samandıra arasında köprü kuracak, transferlerle ilgilenecek. Sezon sonundaki plan ise belli: Emre Belözoğlu.

Sertifikası var

Tecrübeli yıldız, sportif direktörlük sertifikasına sahip. Daha önce yaptığı açıklamalarda, teknik direktörlükten ziyade böyle bir rol üstlenmek istediğini de söylemişti. Emre eğer futbolu bırakma kararı alırsa, EURO 2020’de son kez sahaya çıkacak. Ali Koç, turnuva sonrası 39 yaşındaki futbolcu ile masaya oturup, sportif direktör olmasını isteyecek. Ancak jübilesi sonrası Emre’ye görev vermek isteyen sadece Fenerbahçe değil.

Şenol Güneş de istiyor

Şenol Güneş de tecrübeli ismin milli takıma almak istiyor. Yıldız futbolcu, kramponlarını asma kararı verirse, bir süre ailesiyle vakit geçirdikten sonra geleceğiyle ilgili izleyeceği yolu belirleyecek.

(Fanatik)