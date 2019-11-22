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  3. Fenerbahçe'nin yeni maaş teklifini kabul etmeyen Ozan Tufan, en az 4 yıllık sözleşme istiyor

Fenerbahçe'nin yeni maaş teklifini kabul etmeyen Ozan Tufan, en az 4 yıllık sözleşme istiyor

Fenerbahçe'nin yeni maaş teklifini kabul etmeyen Ozan Tufan, en az 4 yıllık sözleşme istiyor

Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden olan Ozan Tufan ile yapılan ilk görüşmede uzlaşma sağlanamamıştı. Yıllık ücretlerde belli bir skalada kalmayı hedefleyen Fenerbahçe Yönetimi'nin ilk teklifine olumsuz yanıt veren genç oyuncu, bir de şart koştu.

Ozan'ın en az 4 senelik bir sözleşme talep ettiği öğrenildi. Bu arada yönetimin Ozan'a 2 milyon euro'nun altında bir teklif yaptığı iddia edildi.

2 MİLYON EURO’NUN ÜZERİNDE MAAŞ OLMAYACAK

Yönetim yeni yapılacak sözleşmelerde maaş skalasını düşürmeye çalışıyor. Artık 2 milyon euro ve üzerinde hiçbir oyuncuya garanti ücret vermek istemiyor. Bu yüzden oyunculara 1-1.5 milyon euro bandından teklifler yapılıyor.

(Takvim)


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