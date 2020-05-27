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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı

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Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Başakşehir’deki performansıyla hem Türk ekiplerinin hem de Avrupa takımlarının ilgisini çeken İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe ve Sevilla yakından ilgileniyor. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ise yeni sezonda kariyerine nasıl devam edeceğinin kararını verdi. İrfan Can Kahveci, tercihini Fenerbahçe’den yana kullandı. Genç oyuncu, menajerine yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti, iki kulübün anlaşması halinde Sarı Lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

SÖZLEŞMESİ 2024’TE BİTİYOR!..

Sarı-Lacivertli Yönetim, başarılı oyuncunun bonservis bedelini ödemek için bütçe arayışlarına başladı. Olası oyuncu satışlarından gelecek paranın bir miktarının bu transfer için harcanması planlanıyor. İrfan Can Kahveci’nin tercihinin Fener’den yana kullanması bu transferde Sarı-Lacivertliler’in elini güçlendiriyor. İrfan’ın 2024 yılının haziran ayında Başakşehir ile olan sözleşmesi bitiyor.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

İtalyan ekiplerinin de gündeminde olduğu belirtilen İrfan Can, bu sezon 31 karşılaşmada 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. 24 yaşındaki genç yıldızın transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon euro... İrfan Can Kahveci, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de orta sahadaki en büyük silahlarından biri...

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İrfan Can Kahveci bu sezon Başakşehir formasıyla 22 maça çıkarken 4 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı
Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı

Fenerbahçe'nin yeni 'Can'ı

Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.

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