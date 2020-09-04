Fenerbahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün başkan vekili, yönetim kurulu üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulüpte başkan vekili Semih Özsoy, 12 Ağustos'ta görevinden istifa etmişti.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.