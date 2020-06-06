Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Chelsea'den!

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalara start verildi. Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki isimlerden biri daha ortaya çıktı.
Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni sezon için anlaşmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim, Hırvat teknik adamın tavsiye ettiği Mario Pasalic için düğmeye bastı.
Chelsea'nin geçen sezon İtalya ekibi Atalanta'ya kiraladığı oyuncu için harekete geçen sarı-lacivertli yönetim, İngliiz kulübüyle temas kurdu ve satın alma opsiyonlu kiralama konusunda teklif yapıldı.
Bjelica'nın, "Mutlaka alınmalı. Beklenen patlamayı Türkiye'de yapabilir" dediği Pasalic konusunda Kanarya'nın önündeki en büyük engel kiralık oynadığı Atalanta'nın da onu istemesi.
Ancak F.Bahçe'nin elindeki koz ise Bjelica olacak. Fotomaç'ın haberine göre Hırvat hocanın, 25 yaşındaki 10 numarayla yakın ilişki içinde olduğu belirtildi.
Pasaliç, bu sezon ligde 25 maçta 5 gol atıp 5 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 2 gol, 2 asisti var.
(Fotomaç)
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