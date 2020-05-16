Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in yerini Mirko Maric ile dolduracağı iddia edildi

Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi'nin yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü.
Hırvat ekibi Osijek ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı.
Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.
(Sabah)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.