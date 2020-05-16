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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:18
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:18

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in yerini Mirko Maric ile dolduracağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'in yerini Mirko Maric ile dolduracağı iddia edildi

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Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.

Hırvatistan'da yayın yapan Bljesak, dün Fenerbahçe ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Birçok Avrupa devinin listesinde olan Vedat Muriqi'nin yüksek bir bedelle satılması halinde sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü.

Hırvat ekibi Osijek ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı.

Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu. Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da 2 kez giyen Maric, kariyerinde Brijeg, Lokomotiv Zagreb, Videoton'da oynadı.

(Sabah)

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