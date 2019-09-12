Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'den beklentisi büyük: Bonservis rekoru kırarak gider

ELJIF ELMAS STRATEJİSİ

Fenerbahçe yönetimi, transfer söylentilerine rağmen Vedat Muriqi için de Eljif Elmas'ta uyguladığı stratejiyi devreye sokacak. Sarı-lacivertliler, şayet bir teklif gelmezse, Vedat'la sözleşmesinin sonuna kadar çalışmak istiyor.

"UMARIZ TÜRKİYE REKORU KIRAR"

Kosovalı yıldız için herhangi bir bedel belirtmekten kaçınan yöneticiler, "Bizim için değeri çok yüksek. Umarız Türkiye rekorunu kırarak gider ve Fenerbahçe'yi temsil eder. Ama hedefimiz onunla Şampiyonlar Ligi'nde olmak" dediler.

(Sporx)