Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'den beklentisi büyük: Bonservis rekoru kırarak gider
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Henüz çok kısa bir süre geride kalmasına rağmen Vedat Muriqi hakkında transfer söylentileri çıkmaya başladı.
ELJIF ELMAS STRATEJİSİ
Fenerbahçe yönetimi, transfer söylentilerine rağmen Vedat Muriqi için de Eljif Elmas'ta uyguladığı stratejiyi devreye sokacak. Sarı-lacivertliler, şayet bir teklif gelmezse, Vedat'la sözleşmesinin sonuna kadar çalışmak istiyor.
"UMARIZ TÜRKİYE REKORU KIRAR"
Kosovalı yıldız için herhangi bir bedel belirtmekten kaçınan yöneticiler, "Bizim için değeri çok yüksek. Umarız Türkiye rekorunu kırarak gider ve Fenerbahçe'yi temsil eder. Ama hedefimiz onunla Şampiyonlar Ligi'nde olmak" dediler.
(Sporx)