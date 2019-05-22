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  3. Fenerbahçe'nin transferini bitirmek üzere olduğu Vedat Muriç'e Real Betis de talip oldu

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek üzere olduğu Vedat Muriç'e Real Betis de talip oldu

Fenerbahçe'nin transferini bitirmek üzere olduğu Vedat Muriç'e Real Betis de talip oldu

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriç’e Real Betis’in de talip olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden biri olan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç konusunda can sıkıcı bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler'in prensipte anlaşma sağladığı Kosova asıllı forvete La Liga ekiplerinden Real Betis'in resmen talip olduğu iddia edildi. Hatta İspanyol kulübünün Rizespor'a 4.5 milyon euro teklif ettiği de öne sürülüyor.

Yaşanan bu şok gelişme sonrasında Fenerbahçe'nin yeni bir hamlede bulunacağı da ifade ediliyor.

(Takvim)

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