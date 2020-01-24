Fenerbahçe'nin transfer yapması için oyuncu satması şart

Fenerbahçe'ye 'harcama limiti' konusunda Tahkim Kurulu'ndan da beklenen müjde gelmedi. Sarı- lacivertli kulübün itirazını dün karara bağlayan kurul; itirazın kısmen kabul edilerek harcama limitine 16 milyon TL daha eklenmesine oybirliği ile karar verildiğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lisans Kurulu'nun daha önce kısmen kabul ettiği yapılandırma anlaşması ile harcama limitlerinin - 40 milyon TL'ye gerilediğini açıklamış ve, "50-55 milyon TL limit açılırsa iki transfer rahat yaparız. Mevcut şartlarda transfer yapma şansımız yok" ifadelerini kullanmıştı.
UMUTLAR MIHA ZAJC'TA
Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası Fenerbahçe'nin harcama limiti -24 milyon TL'ye inmiş oldu. Sarı-lacivertliler artıya geçemediği için halen transfer yapamıyor. Ancak İnter'e giden Victor Moses'in maaşı ile yarım sezonluk kiralama ücreti de bundan düşülecek. Bu rakamın 2-2.5 milyon euro olması bekleniyor. Brescia'nın istediği Miha Zajc'ın da 3-4 milyon euro'ya satılması durumunda Fenerbahçe'nin artıya geçme şansı var. Zajc gider ve artıya geçilirse öncelikle Falette'nin lisansı çıkarılacak. Limit yeterse ya da başka oyuncu satılırsa sol beke Rodriguez'in transferi de bitirilecek.
OYUNCU SATMAZSA PUANI SİLİNEBİLİR
Fenerbahçe'yi oyuncu satmaması halinde puan silmeye varan ceza tehlikesi bekliyor! TFF'nin 'Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na göre harcama limitlerini yüzde 5 aşan takımlara ihtar, yüzde 6 ila 10 aşanlara kadro sınırlaması, yüzde 11-15 aşanlara transfer yasağı, yüzde 16 ve üzeri aşımda ise 1-3 puan silme cezası uygulanıyor.
(Fotomaç)
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