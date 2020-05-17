Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer politikası bir hayli farklı olacak. Spekülatif ve pahalı transfer dönemini kapatan Sarı- Lacivertliler bonservisi elinde olan ya da kiralanma imkanı olan kaliteli yerli oyuncuların peşine düşmüş durumda. Listenin başında Roma'nın 23 yaşındaki Türk stoperi Mert Çetin var.
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Mert Çetin'i Galatasaray ile birlikte 3 İtalyan kulübü istese de Fenerbahçe bir hayli yol almış durumda.
Listede yer alan diğer isimler ise Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan, Emre Kılınç ve Berat Özdemir…
BERAT İÇİN KIRAN KIRANA!
Orta sahada forma giyen Berat Özdemir'in G.Birliği ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Eğer başkent temsilcisi ile anlaşma sağlanırsa Berat da çubuklu formayı giyecek. Aksi taktirde 21 yaşındaki merkez orta saha için önümüzdeki yıl beklenecek.
FENER TARAFTARINDAN CANER İÇİN GERİ ADIM
İlk başlarda ismine karşı çıkan Fener taraftarı zaman geçtikçe Caner'i 6 yıl giydiği çubuklu formaya daha fazla yakıştırmaya başladı. Caner'i Fener'e isteyen taraftarlar artık çoğunlukta.
(Takvim)
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”
UEFA Başkanı Ceferin: “Maçlar oynanırken bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda öncelik, turnuvanın devam etmesidir. Bu konuda Almanya'nın kurallarına bakıyorum. Almanya durdurulmasını öngörmüyor.”
FOX Sports'un haberine Fenerbahçe, devre arasında Flamengo'da forma giyen Rafinha'yı istedi fakat reddedildi.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Lionel Messi, “Karantinada kalma fikri bize hiç sevimli gelmiyor ama nihai kararı beklemeli ve tüm protokollere uymalıyız” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili beki Isla, ödeme konusunda bilgi verilmediğini söyledi: “Son günlerde ödeme konusunda kimse bir şey söylemedi. Başkanımız ya da kaptanımız bir açıklama yapmadı. Maaşlar yüzde 30 veya yüzde 50 gibi mi yatacak bilmiyoruz.”
Mısır'da Spor Bakanı ve Sağlık Bakanı sezonun devam edilmemesi yönünde karar aldı. Ancak sezonun iptal mi yoksa devam mı edeceği yönündeki nihai kararı federasyon bugün açıklayacak.